Доработка готового шаблона Wordpress

Добрый день!

Есть следующая задача - необходимо доработать и адаптировать по конкретные цели готовый шаблон Wordpress. Точный объем работ оценить точно не могу, но, на самом деле, работы там не слишком много будет.

Сроки довольно сжаты, так как 22-23 июня шаблон уже должен быть готов к использованию на 80-90%.

Жду предложения с расценками.

Спасибо.