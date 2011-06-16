Доработка готового шаблона Wordpress

Немного глючит скрипт слайдшоу на существующем сайте (дергается и дублируются изображения) Подробности по почте: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть следующая задача - необходимо доработать и адаптировать по конкретные цели готовый шаблон Wordpress. Точный объем работ оценить точно не могу, но, на самом деле, работы там не слишком много будет.
Сроки довольно сжаты, так как 22-23 июня шаблон уже должен быть готов к использованию на 80-90%.
Жду предложения с расценками.
Спасибо.
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