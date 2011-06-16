Создать новостной портал на джумле

$80
HTML-версткаЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Приветствую коллеги

Есть работа

Надо создать сайт по примеру данного - http://www.lookatme.ru/

Дизайн такой же, только немного другая тематика

Подробности - с выбранным исполнителем

Бюджет - до 2500 WMR

Оплата - по исполнению после тестирования на Вашем сервере

Главное условие - надо что-нибудь показать до утра 18 июня

Жду Ваши заявки

С уважением

Ольга

13 лет назад
simonenkova
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
da-kuril
33 годаКанада
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$80
7 дней
Очень подвёл Договорились о создании новостного сайта (в принципе - простейшего) Обещал показывать результаты В итоге - ничего не сделано Я потеряла клиента. На сообщения не отвечает, хотя на сайт заходит Нарек, если видите, что не можете сделать, надо было так честно и откровенно и написать, а не прятаться В общем - впечатления от сотрудничества отрицательные Настоятельно не рекомендую иметь дело с данным исполнителем. Кто заинтересован - могу привести скриншоты нашей переписки. P.S. Если сегодня вечером увижу готовый сайт - готова увеличить бюджет в 2 раза. Но уверена, что его не увижу.
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