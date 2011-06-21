Очень подвёл Договорились о создании новостного сайта (в принципе - простейшего) Обещал показывать результаты В итоге - ничего не сделано Я потеряла клиента. На сообщения не отвечает, хотя на сайт заходит Нарек, если видите, что не можете сделать, надо было так честно и откровенно и написать, а не прятаться В общем - впечатления от сотрудничества отрицательные Настоятельно не рекомендую иметь дело с данным исполнителем. Кто заинтересован - могу привести скриншоты нашей переписки. P.S. Если сегодня вечером увижу готовый сайт - готова увеличить бюджет в 2 раза. Но уверена, что его не увижу.