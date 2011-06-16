Верстка одной страницы

Приветы.

Много работы, поэтому верстку спихиваю.

О проекте:

Сайт-визитка. Верстать одну страницу (см. приложение)

Шаблон psd, CS3, семантичная структура и названия слоев.

Не надо:

1. Меню верстать не надо. Просто создать под него блок, а я сам сделаю (лень мне объяснять верстальщику как это делается). С тенями тоже помогу, если надо.

2. Background для body тоже делать не надо. Сам сделаю. Там большая текстура и мне её ещё надо доработать.

Кросбраузерность:

Классика до IE6 включительно.

Чего жду:

1. Адекватную цену

2. Читабельную верстку (семантичный код)

Что предлагаю:

1. Оплата без задержек

2. Адекватный отзыв про работу

3. Помощь, если будут проблемы

Что требую от кандидатов:

- Одну ссылку на свою лучшую работу

- Сроки и цену (не бойтесь, я не буду Вас выбирать без согласования с Вами)