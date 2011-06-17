Верстка шаблона под джумлу

Здравствуйте.

Задача сверстать макет под джумлу 1,5 (с интернет магазином виртумарт)

Несколько дней назад один фрилансер взялся за задачу, но сегодня отказался. Свои наработки он прислал, если помогут - могу предоставить.

Сроки: сегодня-завтра. (сроки горят)

Желающие - присылайте в личку электронную почту, вышлю шаблон.

Если сверстаете и установите на сайт шаблон сегодня - с меня бонус.

В перспективе интересует дальнейшее сотрудничество, т.к. задач много.