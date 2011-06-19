Сверстать шаблон для DLE 9.2 (из PSD исходника)

Есть PSD файл дизайна. Нужно на основе его сделать шаблон для DLE. Цепляю маленький скриншот дизайна.

После того как справитесь с работой шаблон можете забирать себе, правда не хотелось бы, чтобы он сразу уходил в паблик :)

Оплата по факту изготовления шаблона через WebMoney