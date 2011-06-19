Сверстать шаблон для DLE 9.2 (из PSD исходника)

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок168 просмотров
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Есть PSD файл дизайна. Нужно на основе его сделать шаблон для DLE. Цепляю маленький скриншот дизайна.

После того как справитесь с работой шаблон можете забирать себе, правда не хотелось бы, чтобы он сразу уходил в паблик :)

Оплата по факту изготовления шаблона через WebMoney

12 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zipler
Азиз 
42 годаУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень доволен результатом! Работа выполнена в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Могу дать только хорошие рекомендации. Ко всему с Азизом легко и приятно общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно работать с заказчиком. Чёткая постановка задачи, оперативная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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