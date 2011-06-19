Сверстать шаблон для DLE 9.2 (из PSD исходника)

Нужно сделать очень похожий по дизайну (можно копию) сайт (будет на русском языке) и "натянуть" на joomla http://bit.ly/bu9KgD Обратите внимание на раздел проекты этого сайта Отдельно не нужны дизайн, верстка, программирование. Нужен сайт на выходе. Текст на русском и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть PSD файл дизайна. Нужно на основе его сделать шаблон для DLE. Цепляю маленький скриншот дизайна.
После того как справитесь с работой шаблон можете забирать себе, правда не хотелось бы, чтобы он сразу уходил в паблик :)
Оплата по факту изготовления шаблона через WebMoney
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