Переверстать 2 страницы

Нужно что-бы в определенной категории например(для компьютера) http://www.world-company.ru/index.php?cat=15

было вот так(боевики) http://filmix.net/boeviki с кнопкой "смотреть онлайн"

А вместо карточки товара например(наушники) http://www.world-company.ru/product_info.php?products_id=1234

сделать так http://filmix.net/dramy/21028-pereval-kassandry-the-cassandra-crossing-1976.html

Т.е. переверстать страницу листинга товаров для категории и страницу товара подстроить под онлайн-кино(плеера в описании товара).

Соответственно убрать метки не связанные с кино. Поставить метки, что-бы можно было загрузить ссылки на фильмы.

Нужен онлайн - кинотеатр в одной категории.

Кто понял о чем я - просьба указывать цену и сроки.