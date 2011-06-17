Переверстать 2 страницы

Нужно сделать очень похожий по дизайну (можно копию) сайт (будет на русском языке) и "натянуть" на joomla http://bit.ly/bu9KgD Обратите внимание на раздел проекты этого сайта Отдельно не нужны дизайн, верстка, программирование. Нужен сайт на выходе. Текст на русском и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно что-бы в определенной категории например(для компьютера) http://www.world-company.ru/index.php?cat=15
было вот так(боевики) http://filmix.net/boeviki с кнопкой "смотреть онлайн"
А вместо карточки товара например(наушники) http://www.world-company.ru/product_info.php?products_id=1234
сделать так http://filmix.net/dramy/21028-pereval-kassandry-the-cassandra-crossing-1976.html
Т.е. переверстать страницу листинга товаров для категории и страницу товара подстроить под онлайн-кино(плеера в описании товара).
Соответственно убрать метки не связанные с кино. Поставить метки, что-бы можно было загрузить ссылки на фильмы.
Нужен онлайн - кинотеатр в одной категории.
Кто понял о чем я - просьба указывать цену и сроки.
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