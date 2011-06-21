ХТМЛ-верстка

Требуется сверстать .psd макет на магазин Виртуемарт. скрины макета в приложении. От вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная)
Обязательные требования:
1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.
2.резина
3.Валидная и сео оптимизированная верстка.
4.Совпадение с макетами должно быть 100 %
5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .
Нужно верстать дивами!
Приоритет цене и качеству !
Сроки 1 день !
Жду Ваших предложений,джипег в приложении
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