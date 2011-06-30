Сверстать дизайн и натянуть на движок

$500
HTML-версткаЗавершен18 заявок291 просмотр
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Есть дизайн-макет сайта, его нужно сверстать (профессионально) и натянуть на стабильную и удобную систему управления.

развертка страницы:

- фоновая графика под разрешения от 1024 до 1680px (все тянется и красиво оформляется)

- Шапка с логотипом и мини-меню

- Главное меню двухуровневое, всплывающее (сверстать без использования скпритов и плагинов, чисто css)

- сайт из 2-х колонок

- футер

на сайте - каталог товаров, форма отправки сообщений, 5-6 разделов в каждом из которых свои материалы со своей версткой.

12 лет назад
LyudmilaKa
Людмила 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$300
10 дней
Очень понравилось работать с Александром. Все пункты ТЗ были точно соблюдены. Верстка на сайт на 100% совпадает с дизайн - макетом, одинаково выглядит во всех браузерах. Спасибо за помощь в вопросах по улучшению и доработке макета. Работа была сдана раньше поставленных сроков. Рекомендую.
Приятно работать с Людмилой. Она не только профессиональный дизайнер, но и хороший заказчик - четко ставит ТЗ, приятна в общении, постоянно на связи. С оплатой проблем не было, все оплачено как договаривались. Результатом дизайна Людмилы и моей верстки стал красивый и удобный сайт на CMS Joomla: www.pizza-margarita.ru
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