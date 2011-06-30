Сверстать дизайн и натянуть на движок

Есть дизайн-макет сайта, его нужно сверстать (профессионально) и натянуть на стабильную и удобную систему управления.

развертка страницы:

- фоновая графика под разрешения от 1024 до 1680px (все тянется и красиво оформляется)

- Шапка с логотипом и мини-меню

- Главное меню двухуровневое, всплывающее (сверстать без использования скпритов и плагинов, чисто css)

- сайт из 2-х колонок

- футер

на сайте - каталог товаров, форма отправки сообщений, 5-6 разделов в каждом из которых свои материалы со своей версткой.