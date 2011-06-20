Поправить верстку под другое разрешение

HTML-версткаЗавершен4 заявки110 просмотров
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http://62.109.9.237/ - сейчас сайт сделан под разрешение 1280 или больше по горизонтали;

необходимо, чтобы можно было просматривать внутренние(главная не нужна) страницы сайта под разрешением 1024 по горизонтали - как вариант, чтобы отсекалась левая часть дизайна до блока "Выделяйся" либо нарезкой фона под нужное разрешение либо любым другим способом

12 лет назад
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
headset
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
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