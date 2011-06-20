Поправить верстку под другое разрешение

http://62.109.9.237/ - сейчас сайт сделан под разрешение 1280 или больше по горизонтали;

необходимо, чтобы можно было просматривать внутренние(главная не нужна) страницы сайта под разрешением 1024 по горизонтали - как вариант, чтобы отсекалась левая часть дизайна до блока "Выделяйся" либо нарезкой фона под нужное разрешение либо любым другим способом