Привести верстку страниц, XHTML 1.0 Transitional

HTML-версткаЗавершен10 заявок216 просмотров
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Согласно сервису W3C Validator на данный момент на главной странице обнаружено 177 ошибок.

Мне для полноценного анализа уровня поисковой оптимизации страниц сайта под ключевые запросы, необходимо привести верстку страниц сайта в соответствие со стандартами XHTML 1.0 Transitional.

Подробное описание ошибок верстки можно посмотреть по ссылке: http://validator.w3.org/check?uri=http://nrinvest.ru/.

Ну и так для каждой страницы сайта - выдает разное количество ошибок.

Задача: привести верстку страниц сайта в соответствие со стандартами XHTML 1.0 Transitional

HTML
12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
larianum
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
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