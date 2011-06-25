Привести верстку страниц, XHTML 1.0 Transitional

Сайт визитка: Имеется в наличии: 1. flash (шапка сайта) Исходник выполнен в CS4 - привязать к общ. макету в двуязычном варианте eng\rus. (все меню во флеше дублируется левым меню, поэтому возможно что шапку по ссылкам привяжет ...
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Согласно сервису W3C Validator на данный момент на главной странице обнаружено 177 ошибок.
Мне для полноценного анализа уровня поисковой оптимизации страниц сайта под ключевые запросы, необходимо привести верстку страниц сайта в соответствие со стандартами XHTML 1.0 Transitional.
Подробное описание ошибок верстки можно посмотреть по ссылке: http://validator.w3.org/check?uri=http://nrinvest.ru/.
Ну и так для каждой страницы сайта - выдает разное количество ошибок.
Задача: привести верстку страниц сайта в соответствие со стандартами XHTML 1.0 Transitional
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