Сверстать тему на wordpress

HTML-версткаЗавершен6 заявок267 просмотров
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http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1224786.html#item

http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1224787.html#item

http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1224788.html#item

тема должна быть на двух языках, в личку не беспокоить, спасибо!

WordPress
12 лет назад
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
wwwart
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$60
3 дня
Спасибо большое за отличную работу! Очень оперативно и качественно!
Приятно было с Татьяной поработать. надеюсь не в последний раз. отличный заказчик, рекомендую.
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