Сверстать тему на wordpress

I-bud . org Криво отображаються кнопки в опере и ИЕ 7 И еще в ИЕ7 на странице оформления покупки съезжает кнопка. Нужно это поправить Чтобы Вы долго не искали где находиться код в движке: Css находиться тут - /skin/frontend/default/gloria/css/style.css Файл ...