Сверстать тему на wordpress

Согласно сервису W3C Validator на данный момент на главной странице обнаружено 177 ошибок. Мне для полноценного анализа уровня поисковой оптимизации страниц сайта под ключевые запросы, необходимо привести верстку страниц сайта в соответствие со стандартами XHTML 1.0 ...
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http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1224786.html#item
http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1224787.html#item
http://www.weblancer.net/users/Susan/portfolio/1224788.html#item
тема должна быть на двух языках, в личку не беспокоить, спасибо!
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