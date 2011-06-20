Переверстка книг под ipad и др. планшеты

Работа на фрилансе, РФ, постоянные заказы, необходимо оптимизировать полиграфическую верстку InDesign (или pdf макет) в электронную публикацию под планшеты и смартфоны (epub, HTML5 или app book). В приоритете - iOS. Нужно, чтобы поддерживалась навигация по страницам, интерактивное оглавление, поиск по словам, полноэкранный режим и плавная прокрутка.

В дальнейшем возможно добавление пароля на просмотр, активных ссылок на ресурсы и интерактивного контента (аудио, видео, флеш).

Интересуют сроки и стоимость для книги в 250 страниц без дополнительного интерактивного контента, но с необходимыми функциями (см. выше).