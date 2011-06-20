Сверстать psd

HTML-версткаЗакрыт8 заявок267 просмотров
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Нужно сверстать 7 psd. Верстка валидная, кроссбраузерная, дивами. PSD главной websolution.net.ua/ormanda/ormada4.psd

Если все будет выполнено грамотно продолжим на постоянной основе, работы хватает. Знание JS обязательно. Цена за стандартные макеты 25$ - главная, 8$ - внутренняя. Если макет сложный цену обсуждаєм. Если макетов до 5 срок 2 дня, до 10 - 4 дня. Оплата WMR или WMZ по факту

12 лет назад
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$70
3 дня
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