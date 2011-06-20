Сверстать psd

Нужно сверстать шаблон под OpenCart, а точнее ocStore 0.2.2. Элементы дизайна есть на 90%. Сам дизайн тоже есть, на другом сайте. Его нужно скопировать и немного подогнать под мой проект. Цена договорная. Кто заинтересован скайп в личку ...