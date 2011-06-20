Доработать готовый сайт. Внести исправления.

Правки по сайту Вальцер (www.walzer-auto.com):

1. Коллаж: адреса в Украине и в Германии визуально разделить, возможно

уменьшить шрифт самого адреса, а написание страны сделать

жирным/подчеркнутым если возможно, если нет - просто побольше.

Телефоны в коллаже унифицировать: сделать круглые скобки и в немецком

телефоне.

2. Внутри каталога продуктов (3 серии) убрать нижние баннеры (условия

сотр, акция, скачай каталог) - в нем. и англ. версиях уже реализовано,

осталась российская.

3. Боковые баннеры "Акция", "условия сотр" скрыть в нем. и англ.

версиях, оставить только машинку чтобы место не пустовало. А если без

нее смотриться лучше - то можно убрать и машинку, главное чтобы

визуально не смущало.

4. Страницу "Новости" убрать в нем. и англ. версиях.

Внутри каталога ошибки:

5. Порядок подачи продуктов в нем. и англ. версиях отличается от

порядка в российской. Должно быть одинаково, т.к. оно расставлено в

российской версии по логике а не в случайном порядке - сделать порядок

продуктов по образцу россий. версии.

6. В нем. версии - продукт в аксессуарах Спецодежда

(http://walzer-auto.com/avtoaksessuary/odezhda-avtomoyshika.html)

отсутствует вовсе., должен быть.

7. В нем. версии неверная ссылка: продукт Автомыло - Autoseife

(http://walzer-auto.com/de/carcarenoprode), ведет на освежители

(http://walzer-auto.com/de/accessoriesde/1440.html)

Исполнитель из Киева