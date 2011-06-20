Доработать готовый сайт. Внести исправления.

Здравствуйте ув. фрилансеры. Нужна верстка по сайту. Нужен свободный на данный момент человек, который сможет сейчас же приступить к работе. Верстка дивами, валидность, короче качественная верстка. Макетов много, работа на сутки - оч. срочно Желательно 2 человека пишите аську 648602606
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Правки по сайту Вальцер (www.walzer-auto.com):
1. Коллаж: адреса в Украине и в Германии визуально разделить, возможно
уменьшить шрифт самого адреса, а написание страны сделать
жирным/подчеркнутым если возможно, если нет - просто побольше.
Телефоны в коллаже унифицировать: сделать круглые скобки и в немецком
телефоне.
2. Внутри каталога продуктов (3 серии) убрать нижние баннеры (условия
сотр, акция, скачай каталог) - в нем. и англ. версиях уже реализовано,
осталась российская.
3. Боковые баннеры "Акция", "условия сотр" скрыть в нем. и англ.
версиях, оставить только машинку чтобы место не пустовало. А если без
нее смотриться лучше - то можно убрать и машинку, главное чтобы
визуально не смущало.
4. Страницу "Новости" убрать в нем. и англ. версиях.
Внутри каталога ошибки:
5. Порядок подачи продуктов в нем. и англ. версиях отличается от
порядка в российской. Должно быть одинаково, т.к. оно расставлено в
российской версии по логике а не в случайном порядке - сделать порядок
продуктов по образцу россий. версии.
6. В нем. версии - продукт в аксессуарах Спецодежда
(http://walzer-auto.com/avtoaksessuary/odezhda-avtomoyshika.html)
отсутствует вовсе., должен быть.
7. В нем. версии неверная ссылка: продукт Автомыло - Autoseife
(http://walzer-auto.com/de/carcarenoprode), ведет на освежители
(http://walzer-auto.com/de/accessoriesde/1440.html)
Исполнитель из Киева
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