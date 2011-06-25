Верстка 6 html страниц из psd-макетов.

$50
HTML-версткаЗавершен25 заявок452 просмотра
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Нужно сверстать 6 страниц одного сайта (главная и внутренние). Макеты готовы (скриншоты во вложении.). "Затачивать" под CMS не требуется. Верстка должна быть кроссбраузерной, валидной. Объем работ примерно 15-20 часов.

По оплате:

- цена 1 500 рублей за весь объем работ.

- постоплата 100% в WMZ/WMR.

HTML
12 лет назад
Imanager
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа! И человек в общении приятный, с пониманием отнесся к моим трудностям. Рекомендую!
Андрей, прекрасный как заказчик, и как человек. Сотрудничеством более чем доволен. Надеюсь не в последний раз. Очень рекомендую!
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