Нужна галерея-слайдер для joomla 1.5.20+virtuemart 1.1.8.

От вас требуется в конечном итоге предоставить модуль для галереи с натянутым дизайном как в париложенном архиве, функционал как комментарии и т.д. не требуется - исключительно дизайн:

пароль 13579

Будет ли просто натянут дизайн на существующий slideshow для virtuemart или написан с нуля - значения не имеет.

Просьба оставлять заявки с примерными ценами и сроками, спасибо.