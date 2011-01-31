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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
12 лет назад
Профессионал в области любого рода web дизайна, сделал все максимально качественно и быстро, в процессе работы с удовольствием помогал в решении мелких проблем, связанные с WEB дизайном, но на прямую не касающиеся заказа. Первый опыт работы с данным программистом, но явно не последний !
Ответный отзыв
Супер заказчик. Да просто молодец! Ясная постановка задачи, быстрые ответы на вопросы и своевременная оплата - неотъемлемые положительные черты это человека! Всем советую работать с Дмитрием! Надеюсь это был наш не последний совместный проект!
$5
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Есть задача - есть реализация - есть деньги. Все четко и быстро. Рекомендую всем!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный программист. Быстро, качественно выполнил работу. Обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Ни какой "воды" - все четко и ясно. Мгновенная оплата!!! Очень доволен сотрудничеством.
$8
10 баллов
13 лет назад
Сделано супер! за полтора часа. Молодца Андрей!
Ответный отзыв
Побольше бы таких заказчиков!!! Четкая задача, быстрая оплата!!! Радуют такие люди!!! Всем советую!
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6 отзывов
от $10
от 1 дня
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5 отзывов
от $1500
от 21 дня
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от $500
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нет отзывов
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