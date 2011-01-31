KPEATuBHO

Андрей KPEATuBHO

 
36 летРоссия/Воткинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создание Интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hum111
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Галерея-слайдер для joomla 1.5.20+virtuemart 1.1.8
Профессионал в области любого рода web дизайна, сделал все максимально качественно и быстро, в процессе работы с удовольствием помогал в решении мелких проблем, связанные с WEB дизайном, но на прямую не касающиеся заказа. Первый опыт работы с данным программистом, но явно не последний !
Супер заказчик. Да просто молодец! Ясная постановка задачи, быстрые ответы на вопросы и своевременная оплата - неотъемлемые положительные черты это человека! Всем советую работать с Дмитрием! Надеюсь это был наш не последний совместный проект!
Ответный отзыв
igrtlk
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Поправить шаблон
Отличный исполнитель, рекомендую.
Есть задача - есть реализация - есть деньги. Все четко и быстро. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Ilya_web
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Доработка галереи
Отличный программист. Быстро, качественно выполнил работу. Обязательно обращусь ещё.
Отличный заказчик! Ни какой "воды" - все четко и ясно. Мгновенная оплата!!! Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
$8
10 баллов
13 лет назад
Простая переделка шаблона wordpress
Сделано супер! за полтора часа. Молодца Андрей!
Побольше бы таких заказчиков!!! Четкая задача, быстрая оплата!!! Радуют такие люди!!! Всем советую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
5 отзывов
от $1500
от 21 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $500
от 14 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 90 дней
нет рейтинга