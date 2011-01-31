Профессионал в области любого рода web дизайна, сделал все максимально качественно и быстро, в процессе работы с удовольствием помогал в решении мелких проблем, связанные с WEB дизайном, но на прямую не касающиеся заказа. Первый опыт работы с данным программистом, но явно не последний !