Ilya_web

Илья Витальев Ilya_web

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Дмитрия
Было приятно иметь с Вами дело!
Ответственный и компетентный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Магазин на joomla
Было приятно иметь с Вами дело!
Грамотная оценка проекта и оперативность в его выполнении. Настоящий профессионал. В будущем обязательно обращусь ещё!
Ответный отзыв
KPEATuBHO
Андрей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Доработка галереи
Отличный заказчик! Ни какой "воды" - все четко и ясно. Мгновенная оплата!!! Очень доволен сотрудничеством.
Отличный программист. Быстро, качественно выполнил работу. Обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв