$250
Необходимо запустить небольшой веб-сервис, в том числе переделать и настроить модуль Робокаса, что сделан под мой магазин.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Необходимо запустить небольшой веб-сервис, в том числе переделать и настроить модуль Робокаса, что сделан под мой магазин.
Необходимо выполнить ряд доработок. Четкое ТЗ - заинтересовавшим кандидатам. О цене договоримся.
Необходимо доработать существующую галерею на сайте. Подробности при переписке. Joomla CMS
Необходимо создать интернет-магазин на Joomla CMS. С калькулятором расчета доставки, Rss-рассылкой, оплатой по paypal, автоматической загрузкой водяных знаков.
Требуется опытный специалист для запуска интернет-магазина на джумле. Дизайн и верстка уже готовы.