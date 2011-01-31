Доработка галереи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки136 просмотров

Необходимо доработать существующую галерею на сайте.

Подробности при переписке.

Joomla CMS

Joomla
14 лет назад
Ilya_web
Илья 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

KPEATuBHO
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный программист. Быстро, качественно выполнил работу. Обязательно обращусь ещё.
Отличный заказчик! Ни какой "воды" - все четко и ясно. Мгновенная оплата!!! Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

KPEATuBHO
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад