Скрипт мульти загрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки333 просмотра

Интересует что из доступных вариантов, настроить и поставить скрипт мульти загрузки желательно с прогресс баром,

для файлов больше 100мб

14 лет назад
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

klincheg
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро и с учётом всех пожеланий, спасибо !
Максимально понятное задание Быстрая проверка сделанной работы. Быстрая оплата. Приятно работать

Заявки фрилансеров

klincheg
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад