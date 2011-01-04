Простая переделка шаблона wordpress

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Завершен2 заявки161 просмотр

Есть сайт

http focalmag .com

он на вордпрессе . надо быстренько переделать шаблон

только одно изменение главный контент сейчас генериться через

надо переделать весде сркипты и цсски чтоб было

простым Find and Replace было сделано но не сработало почему то.. Надо разбираться . Если вы не знаете Вордпресс даже и не думайте что получиться. Понадобиться знание css/php/jquery/wordpress

CSSjQueryPHPWordPress
14 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

KPEATuBHO
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Сделано супер! за полтора часа. Молодца Андрей!
Побольше бы таких заказчиков!!! Четкая задача, быстрая оплата!!! Радуют такие люди!!! Всем советую!

Заявки фрилансеров

KPEATuBHO
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад