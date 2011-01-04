Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...
Простая переделка шаблона wordpress
Есть сайт
http focalmag .com
он на вордпрессе . надо быстренько переделать шаблон
только одно изменение главный контент сейчас генериться через
надо переделать весде сркипты и цсски чтоб было
простым Find and Replace было сделано но не сработало почему то.. Надо разбираться . Если вы не знаете Вордпресс даже и не думайте что получиться. Понадобиться знание css/php/jquery/wordpress
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