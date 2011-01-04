Простая переделка шаблона wordpress

Есть сайт

http focalmag .com

он на вордпрессе . надо быстренько переделать шаблон

только одно изменение главный контент сейчас генериться через

надо переделать весде сркипты и цсски чтоб было

простым Find and Replace было сделано но не сработало почему то.. Надо разбираться . Если вы не знаете Вордпресс даже и не думайте что получиться. Понадобиться знание css/php/jquery/wordpress