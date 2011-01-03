Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...
Срочно! Virtuemart правка модуля доставки USPSv4
USPS внес изменения в свой API. USPSv4 в Virtuemart перестал работать. Требуется внести необходимые исправления и восстановить работоспособность модуля.
Заявки фрилансеров
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