Парсер сети обуви

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки118 просмотров

Здраствуйте фрилансеры. необходимо сделать парсер сети обуви.

14 лет назад
volodya7777
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shum-ya
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Все сделал быстро и качественно с моими установками. Работой доволен.
Оплату не произвел.

Заявки фрилансеров

shum-ya
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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