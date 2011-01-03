shum-ya

Сергей shum-ya

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Прикладное программирование

-Работает команда,а не один человек. Каждый знает свое дело.

-Работаем исключительно с языками программирования,иногда с тех.дизайном.

-Опыт работы от 3,4 лет в области программирования.

Контакты:

ICQ:577000336

MSN:[email protected]

Оффициальная страница: http://freelance.ru/users/fuzeg/

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Отзывы заказчиков

Soloviev56
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
VB программка-пример для фильтрации траффика
Работу выполнил в срок. Даже добавил немного к сумме.
-не
Ответный отзыв
volodya7777
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Парсер сети обуви
Все сделал быстро и качественно с моими установками. Работой доволен.
Оплату не произвел.
Ответный отзыв