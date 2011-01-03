Прикладное программирование

-Работает команда,а не один человек. Каждый знает свое дело.

-Работаем исключительно с языками программирования,иногда с тех.дизайном.

-Опыт работы от 3,4 лет в области программирования.

Контакты:

ICQ:577000336

MSN:[email protected]

Оффициальная страница: http://freelance.ru/users/fuzeg/