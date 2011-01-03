Прикладное программирование
-Работает команда,а не один человек. Каждый знает свое дело.
-Работаем исключительно с языками программирования,иногда с тех.дизайном.
-Опыт работы от 3,4 лет в области программирования.
Контакты:
ICQ:577000336
Оффициальная страница: http://freelance.ru/users/fuzeg/
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Портфолио
- Логистическая программа331 просмотр
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
14 лет назад
Работу выполнил в срок. Даже добавил немного к сумме.
$50
10 баллов
14 лет назад
Все сделал быстро и качественно с моими установками. Работой доволен.
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Оплату не произвел.