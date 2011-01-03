Обработчик писем

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Закрыт6 заявок194 просмотра

Доброе время суток, нужен инструмент позволяющий делать следующие.

На мейл приходит с одного и товоже адресса письма ниже следующего формата,

Имя: Елена

E-mail: [email protected]

Город: Ришон Лецион

тел:123-456789

Нужно настроить пересылку различным адрессатам в зависимости от указаной в письме темы и города.

Далее данные фиксируются в базу данных в шугар срм.

14 лет назад
btct223
50 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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