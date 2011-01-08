Создание скрипта для сайта

Привет всем.

Нужно написать такой скрипт, чтобы с одного сайта можно было что то скачать, только после просмотра другого сайта (время просмотра секунд 10)

И только после просмотра того сайта, человек получает ссылку на скачивание файла.

Но только чтоб это было легально, без редиректа и подобных вещей. Чтоб для всех это считалось как обычный переход посетителя с одного сайта на другой.

Цену не указал, потому что даже не знаю сколько это может стоить...пишите предложения и цены хотя бы примерные на такую работу.

Более подробно объясню, тем кто заинтересуется такой работой.

Всем спасибо!!!