Создание скрипта для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки200 просмотров

Привет всем.

Нужно написать такой скрипт, чтобы с одного сайта можно было что то скачать, только после просмотра другого сайта (время просмотра секунд 10)

И только после просмотра того сайта, человек получает ссылку на скачивание файла.

Но только чтоб это было легально, без редиректа и подобных вещей. Чтоб для всех это считалось как обычный переход посетителя с одного сайта на другой.

Цену не указал, потому что даже не знаю сколько это может стоить...пишите предложения и цены хотя бы примерные на такую работу.

Более подробно объясню, тем кто заинтересуется такой работой.

Всем спасибо!!!

14 лет назад
vitolius
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Сделано всё хорошо. Даже чуть больше, чем нужно было! Буду обращаться и дальше
Все ок! Рекомендую.

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markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад