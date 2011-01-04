Создание парсера товаров

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки194 просмотра

Парсер должен брать:

1. Артикул (SKU)

2. Наименование товара

3. Описание товара

4. Все фото товара

5. Цена товара (с возможностью прибавления % к цене)

7. Категории товара

8. далее чтобы он делал csv файлы для импорта в Shop-Script Premium. (то есть создавал точную копию всего каталога товаров со всеми подкаталогами с сайта f o c a l p r i c e на сайт с движком Shop-Script Premium.)

9. Также нужно чтобы в описании при переводе на русский не было Html кода.

HTML
14 лет назад
Turvat
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Благодарю за отлично выполненную работу! Честный и отзывчивый человек. Ещё раз спасибо, обязательно буду обращаться ещё!
Отличный заказчик. По оплате все быстро, без задержек!!По ходу работы давал необходимые пояснения,а также чёткие и понятные замечания. Приятно общаться и работать с таким человеком. Рекомендую!!!+10

Заявки фрилансеров

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад