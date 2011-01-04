Ребуется система учёта клиентов, используемых услуг и выставление счетов Требования - Доступ через ВЕБ - Удобный и понятный интерфейс - OpenSource технологии - Легко маштабируемая система - ...
Создание парсера товаров
Парсер должен брать:
1. Артикул (SKU)
2. Наименование товара
3. Описание товара
4. Все фото товара
5. Цена товара (с возможностью прибавления % к цене)
7. Категории товара
8. далее чтобы он делал csv файлы для импорта в Shop-Script Premium. (то есть создавал точную копию всего каталога товаров со всеми подкаталогами с сайта f o c a l p r i c e на сайт с движком Shop-Script Premium.)
9. Также нужно чтобы в описании при переводе на русский не было Html кода.
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