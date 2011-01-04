Создание парсера товаров

Парсер должен брать:

1. Артикул (SKU)

2. Наименование товара

3. Описание товара

4. Все фото товара

5. Цена товара (с возможностью прибавления % к цене)

7. Категории товара

8. далее чтобы он делал csv файлы для импорта в Shop-Script Premium. (то есть создавал точную копию всего каталога товаров со всеми подкаталогами с сайта f o c a l p r i c e на сайт с движком Shop-Script Premium.)

9. Также нужно чтобы в описании при переводе на русский не было Html кода.