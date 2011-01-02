Нужно сделать на сайте короткие url. Бюджет не знаю предлагайте. Желательно связываться по скайпу BrndCrte.
Автоматическое и ручное выставление счетов
Ребуется система учёта клиентов, используемых услуг и выставление счетов
Требования
- Доступ через ВЕБ
- Удобный и понятный интерфейс
- OpenSource технологии
- Легко маштабируемая система
- Поддержка экспортов в CSV, PDF (UTF-8)
- Поддержка мультиязычности/переводимости
- Шаблонность генерируемых документов
Необходимые функции
- Пользователи (работники которые будут работать с системой)
- Клиенты / Поставщики
- Журнал договоров (напоминание: окончание, продление, обязательства, пристегнуть PDFы)
- Журнал корреспонденции - письма (отслежка сроков, события, пристегнуть PDFы)
- Предоставляемые / Употребляемые услуги
- Мультивалютная касса / Чёрная касса
- Ручное / Автоматическое выставление счетов
- Принятые счета (с отсогласованием руководства перед поступлением к оплате)
- Отслежка своевременной оплаты - напоминание
- Построение финансовых планов (Cash Flow) - составлять план исходя из обязательств и ожидаемых оплат или будуще выставленных счетов
- Календарь (когда платить налоги, обязательные платежи, обязательные действия и т.д.)
- Отчёты, Статистики, Графики (выборка из базы тех или инных данных для составления визуальной картины происходящего)
- По всем пунктам возможность пристегнуть сканированные документы
Технологии
- JQuery, JQuery UI (рекомендуется)
- PHP + MySQL (допускается, но с поддержкой UTF8 и использовании Smarty, контроль входящих данных через одно место, для осуществления фильтрации в случае необходимости)
- Grails, MongoDB (рекомендуется)
- Ruby (не приемлемо)
- PDF с полной поддержкой UTF8
Предложение должно содержать как минимум
- Ориентировочные сроки
- Ориентировочную цену
- Предполагаемые технологии
- Структуру расположения данных (скриптов, настроек, шаблоны, закаченные файлы)
- Способ хранения и бакапа данных
- Ваше Имя, Месторасположение, Контакты (телефон, мейл, скайп)
- Ваши работы
Внимание!!!
Не полные предложения или "Готов работать" будут отклоняться без рассмотрения.
Не приемлемо использование каких-либо CMS
Не приемлемо составление кода из кусков
Только ответственный подход
E-Mail: [email protected] (тему письма просьба заполнять корректно)
Заявки фрилансеров
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