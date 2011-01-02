Автоматическое и ручное выставление счетов

Ребуется система учёта клиентов, используемых услуг и выставление счетов

Требования

- Доступ через ВЕБ

- Удобный и понятный интерфейс

- OpenSource технологии

- Легко маштабируемая система

- Поддержка экспортов в CSV, PDF (UTF-8)

- Поддержка мультиязычности/переводимости

- Шаблонность генерируемых документов

Необходимые функции

- Пользователи (работники которые будут работать с системой)

- Клиенты / Поставщики

- Журнал договоров (напоминание: окончание, продление, обязательства, пристегнуть PDFы)

- Журнал корреспонденции - письма (отслежка сроков, события, пристегнуть PDFы)

- Предоставляемые / Употребляемые услуги

- Мультивалютная касса / Чёрная касса

- Ручное / Автоматическое выставление счетов

- Принятые счета (с отсогласованием руководства перед поступлением к оплате)

- Отслежка своевременной оплаты - напоминание

- Построение финансовых планов (Cash Flow) - составлять план исходя из обязательств и ожидаемых оплат или будуще выставленных счетов

- Календарь (когда платить налоги, обязательные платежи, обязательные действия и т.д.)

- Отчёты, Статистики, Графики (выборка из базы тех или инных данных для составления визуальной картины происходящего)

- По всем пунктам возможность пристегнуть сканированные документы

Технологии

- JQuery, JQuery UI (рекомендуется)

- PHP + MySQL (допускается, но с поддержкой UTF8 и использовании Smarty, контроль входящих данных через одно место, для осуществления фильтрации в случае необходимости)

- Grails, MongoDB (рекомендуется)

- Ruby (не приемлемо)

- PDF с полной поддержкой UTF8

Предложение должно содержать как минимум

- Ориентировочные сроки

- Ориентировочную цену

- Предполагаемые технологии

- Структуру расположения данных (скриптов, настроек, шаблоны, закаченные файлы)

- Способ хранения и бакапа данных

- Ваше Имя, Месторасположение, Контакты (телефон, мейл, скайп)

- Ваши работы

Внимание!!!

Не полные предложения или "Готов работать" будут отклоняться без рассмотрения.

Не приемлемо использование каких-либо CMS

Не приемлемо составление кода из кусков

Только ответственный подход

E-Mail: [email protected] (тему письма просьба заполнять корректно)