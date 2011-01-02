В программе используется SOAP запрос для отправки смс через функцию Outlook “мобильная связь” (подробно http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb277361.aspx) '+user+''+password+''; ...
Нужно сделать на сайте короткие url
Нужно сделать на сайте короткие url. Бюджет не знаю предлагайте. Желательно связываться по скайпу BrndCrte.
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