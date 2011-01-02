Требуется прикрутить диз на систему управления. CMS должна быть простой и удобной. joomla, dle - не подходят! диз http://ztelecom.net/psd.jpg Предпочтение самопис. актуально!
Доработка сайта биржи труда и разработка дизайна
Здравствуйте!
Нужно доработать сайт Биржи труда, разработать новый Дизайн и его натянуть.
Оставляйте примерные сроки и цену!
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