Требуется прикрутить диз на систему управления. CMS должна быть простой и удобной. joomla, dle - не подходят! диз http://ztelecom.net/psd.jpg Предпочтение самопис. актуально!
Доработать необычный сайт знакомств
Здравствуйте!
Меня зовут Михаил, я менеджер абсолютно нового стартапа, уникального сайта знакомств, не имеющего аналогов как в России, так и в мире.
Нам требуется программист с хорошим знанием FreeBSD и настройки серверов, который сможет по готовой верстке оперативно написать движок, прикрутить его соответственно к верстке и запустить сайт. У нас есть кое-какие наработки от предыдущего программиста на Ruby on Rails и сервак сконфигурирован для рельсов, так что приоритетнее рубисты. Однако, если вы сможете так же оперативно выстроить архитектуру на основе какой-нибудь подходящей CMS типа Django или Joomla - вэлкам, но придется и сервак перенастраивать под эти CMS.
Функции сайта по большей части стандартные для сайта знакомств:
- регистрация (+система инвайтов),
- создание и редактирование анкет,
- добавление фотографий,
- чат (как в Gmail, который работает отдельным демоном в задачах),
- гости.
Есть несколько специфических фишек, над которыми нужно будет немного подумать. Очень важно хорошее знание JS, потому что на сайте он встречается часто и местами требует доработки.
Подробное техзадание и верстку показываю после того, как определится кандидат, по причине уникальности проекта.
Важно: работа должна сдаваться поэтапно, порциями, по итогам которых будет производиться оплата. Плата за результат, а не за процесс работы.
Пожалуйста указывайте сроки и примерную стоимость в комментариях.
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