Доработать необычный сайт знакомств

Здравствуйте!

Меня зовут Михаил, я менеджер абсолютно нового стартапа, уникального сайта знакомств, не имеющего аналогов как в России, так и в мире.

Нам требуется программист с хорошим знанием FreeBSD и настройки серверов, который сможет по готовой верстке оперативно написать движок, прикрутить его соответственно к верстке и запустить сайт. У нас есть кое-какие наработки от предыдущего программиста на Ruby on Rails и сервак сконфигурирован для рельсов, так что приоритетнее рубисты. Однако, если вы сможете так же оперативно выстроить архитектуру на основе какой-нибудь подходящей CMS типа Django или Joomla - вэлкам, но придется и сервак перенастраивать под эти CMS.

Функции сайта по большей части стандартные для сайта знакомств:

- регистрация (+система инвайтов),

- создание и редактирование анкет,

- добавление фотографий,

- чат (как в Gmail, который работает отдельным демоном в задачах),

- гости.

Есть несколько специфических фишек, над которыми нужно будет немного подумать. Очень важно хорошее знание JS, потому что на сайте он встречается часто и местами требует доработки.

Подробное техзадание и верстку показываю после того, как определится кандидат, по причине уникальности проекта.

Важно: работа должна сдаваться поэтапно, порциями, по итогам которых будет производиться оплата. Плата за результат, а не за процесс работы.

Пожалуйста указывайте сроки и примерную стоимость в комментариях.