Скрипт мониторинга сайтов аккаунта УБС

Здравствуйте!

Стоит задача - собирать информацию о состоянии аккаунта в украинской баннерной сети (основная статистика. доступная по входу в аккаунт).

Т.е. скрипт должен получать:

1) список сайтов на аккаунте

для каждого сайта - количество показов, которые есть на аккаунте (разные типоформаты), открученные сегодня, ctr..

2) суммарное количество показов разных типоформатов для аккаунта.

При этом скрипт должен быть оформлен в виде функций, которые возвращают указанные параметры.

т.е. вида:

get_sites();

выдает список сайтов на аккаунте, URL сайта + id в системе УБС.

get_siteinfo($site);

выдает массив с количеством накопленных показов разных типоформатов, показов, открученных сегодня, CTR по баннерам разных типоформатов.

вид:

формат - показов всего - показов сегодня - ctr сегодня - ctr всего

728х90 - 123156 - 12345 - 0.66 - 0.72

get_sum();

выдает массив с суммарным количеством показов на данный момент времени - для сайтов по всему аккаунту

468x60 - 101 239

728x90 - 12345

Скрипт должен использовать гостевые параметры авторизации для аккаунта.