Необходимо написать скрипт детальной статистики для контекстной рекламы Google AdSense. Скрипт должен выводить: 1. IP-адрес посетителя, который кликнул по рекламе 2*. Поисковый запрос по которому посетитель перешел на мой ...
Портал - ценовой агрегатор
Требуется реализовать профильный сайт с функционалом аналогичным данному - http://rumart.ru/
Дизайн оплачивается отдельно, в расчете: проектирование БД, программирование CMS, доводка по функционалу.
По срокам - 2 мес. (обсуждается). Предполагается участие 1-2 разработчиков.
Бюджет будет рассматриваться в зависимости от технологии реализации (PHP, ASP.NET и т.д.), в обосновании чего и интересуют альтернативные предложения.
Заявки фрилансеров
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