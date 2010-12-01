Настройка конфигуратора в интернет-магазине

Суть: хотим открыть интернет-магазин с конфигуратором товаров со стороннего партнерского сайта. Код апи есть. В инструкции написано, что передает конфигуратор запрос через протокол POST, то есть и в нашу корзину он таким же образом должен передавать.

Нужно все это внедрить в нормальную, распространенную CMS. Лучше, если типа AMIRO или другая с помесячной оплатой, но можно и ту, что с открытым кодом. CMS допилим сами, но вот укладка заказа ы корзину через протокол POST - для нас непосильная задача.