Настройка конфигуратора в интернет-магазине

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Суть: хотим открыть интернет-магазин с конфигуратором товаров со стороннего партнерского сайта. Код апи есть. В инструкции написано, что передает конфигуратор запрос через протокол POST, то есть и в нашу корзину он таким же образом должен передавать.

Нужно все это внедрить в нормальную, распространенную CMS. Лучше, если типа AMIRO или другая с помесячной оплатой, но можно и ту, что с открытым кодом. CMS допилим сами, но вот укладка заказа ы корзину через протокол POST - для нас непосильная задача.

14 лет назад
ilyuxab
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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