Копия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок269 просмотров

Нужно сделать полную копию сайта l2kc.ru, в дизайне который я вам предоставлю. Отвёрстанным или в псд, на ваш выбор. Регистрация пользователей не нужна.

14 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Великолепно выполнил свою работу, сделав даже больше чем требовалось. Удивительно качественный подход. Обязательно будем сотрудничать дальше.
Хороший заказчик, мало того что остались только положительные эмоции от общения во время выполнения заказа, так ещё и всё было точно написано что нужно сделать. Оплата была произведена полностью в оговоренный срок.

Заявки фрилансеров

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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