Необходимо поправить админку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок175 просмотров

В админке не меняются названия страниц, сайт простой, 5-ти страничный. Необходимо поправить. СПС)

14 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Все сделано в считанные минуты, качественно и быстро (не смотря на зимние каникулы и НГ в стране).Рекомендую! Спасибо исполнителю))
Отличный работодатель всем советую!

Заявки фрилансеров

Mobuk
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Форма заказа.

    $25

    Сделать форму заказа товара для сайта. Не явасрипт. НЕ флеш. Она должна просто вставляться в хтмл-код сайта. она не должна требовать наличия базы данных на сайте, майскла ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для DLE 8.3

    $100

    Необходимо написать модуль для DLE 8.3. Это каталог, где каждая позиция имеет по нескольку внутренних страниц и значений, на основе которых происходит фильтрация и сортировка в списке позиций. Есть примерное ТЗ, но хотелось бы поговорить ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать аналог music.yandex.ру

    Здравствуйте, собственно интересует разработка сервиса аналога приведенного выше. Хотелось бы услышать ценовой диапозон и сроки разработки, в пм просьба не писать заявки оставляйте здесь. Исполнитель желательно и ЦФ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка vldPersonals 2.6

    Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке. Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому. Желателен опыт работы с данным движком. Указывайте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пхп функции

    Итак есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию. нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее а) insert.php?form_id=XX&amp;entry=yy&amp;kniga_id=zzz ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад