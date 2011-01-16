Доработка jquery слайдера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок247 просмотров

Требуется доработать Jquery слайдер по нескольким параметрам.

jQuery
14 лет назад
msilenkov
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
7 дней
Все супер. Доработки прошли успешно! Сотрудничеством доволен и это еще далеко не конец. :)
Максим приятный и интересный человек. Спасибо за интересное задание, отлично поработали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль для DLE 8.3

    $100

    Необходимо написать модуль для DLE 8.3. Это каталог, где каждая позиция имеет по нескольку внутренних страниц и значений, на основе которых происходит фильтрация и сортировка в списке позиций. Есть примерное ТЗ, но хотелось бы поговорить ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать аналог music.yandex.ру

    Здравствуйте, собственно интересует разработка сервиса аналога приведенного выше. Хотелось бы услышать ценовой диапозон и сроки разработки, в пм просьба не писать заявки оставляйте здесь. Исполнитель желательно и ЦФ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка vldPersonals 2.6

    Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке. Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому. Желателен опыт работы с данным движком. Указывайте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пхп функции

    Итак есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию. нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее а) insert.php?form_id=XX&amp;entry=yy&amp;kniga_id=zzz ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вывести результат запроса jsonp

    $10

    Результат запроса по ссылке предоставляется в таком виде jsonp1293628807768({"text":" \r\n \r\n ........................................................................................ необходимо чтобы после запроса формы выводился результат на страницу (в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт на CMS Joomla

    $100

    1. Добавить пункт меню "Наши клубы" 2. Меню "Disklaimer" на английском уходит в русскую версию сайта 3. Меню "Info für Betreiber" на немецком языке, в менеджере материлов написан один текст на сайте стаит ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Голосование для DLE 9.0

    В общем нужен модуль Голосования для DLE 9.0 Пример работы скрипта (только там не DLE) http://vishime.ru/competitions/801/ ЗЫ Что бы можно было создавать неограниченное количество таких вот голосований. Вjобще ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад