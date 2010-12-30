Изменения на форуме, движок vbulletin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin

1. Убрать из футера сквозную ссылку

2. разгрузить главную страницу от ссылок. Должно быть не более 90 внутренних и ни одной внешней по возможности. Убирая нужно согласовывать со мной какие именно.

3. Объединить все подключаемые скрипты по возможности в один или не сколько файлов не больше

4. Убрать прописанные на страницах скрипты также в файлы.

5. Убрать мета теги keywords

5. Убрать таблицу стилей в отдельный файл *.css

6. Убрать пробелы в начале тега TITLE

7. В шапке форума 6 сквозных ссылок на сайт

сделать эти ссылки через редирект.

8. Поместите первое упоминание названия страницы (сразу под хлебными крошками) в теги H1

9. Убрать блок карта форума вообще

9. Сделать чтобы в круговой перелинковке в анкорах

ссылок были не слова « Предыдущая тема | Следующая тема » а название соответствующих страниц.

Прошу указать желаемую сумму вознаграждения и сроки исполнения

CSS
14 лет назад
mzhur1
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правка vldPersonals 2.6

    Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке. Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому. Желателен опыт работы с данным движком. Указывайте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пхп функции

    Итак есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию. нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее а) insert.php?form_id=XX&amp;entry=yy&amp;kniga_id=zzz ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вывести результат запроса jsonp

    $10

    Результат запроса по ссылке предоставляется в таком виде jsonp1293628807768({"text":" \r\n \r\n ........................................................................................ необходимо чтобы после запроса формы выводился результат на страницу (в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт на CMS Joomla

    $100

    1. Добавить пункт меню "Наши клубы" 2. Меню "Disklaimer" на английском уходит в русскую версию сайта 3. Меню "Info für Betreiber" на немецком языке, в менеджере материлов написан один текст на сайте стаит ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Голосование для DLE 9.0

    В общем нужен модуль Голосования для DLE 9.0 Пример работы скрипта (только там не DLE) http://vishime.ru/competitions/801/ ЗЫ Что бы можно было создавать неограниченное количество таких вот голосований. Вjобще ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка flash сайта

    $50

    Необходимо доработать сайт на flash freemood.by 1. Не запускается музыка на сайте, раньше работало 2. В разделе Коллекция-&gt;Любая модель в последних просмотренных иногда белые квадратики, хотя при нажатии попадаем на модель ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подзапрос в Update

    $5

    Есть поля `mesto` `name` `date` сортировка идет по полю `date` и кто на каком месте в итогде оказался после сортировки требуется занести в поле `mesto` одним запросом и максимально оптимизированно

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад