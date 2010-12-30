Изменения на форуме, движок vbulletin

Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin

1. Убрать из футера сквозную ссылку

2. разгрузить главную страницу от ссылок. Должно быть не более 90 внутренних и ни одной внешней по возможности. Убирая нужно согласовывать со мной какие именно.

3. Объединить все подключаемые скрипты по возможности в один или не сколько файлов не больше

4. Убрать прописанные на страницах скрипты также в файлы.

5. Убрать мета теги keywords

5. Убрать таблицу стилей в отдельный файл *.css

6. Убрать пробелы в начале тега TITLE

7. В шапке форума 6 сквозных ссылок на сайт

сделать эти ссылки через редирект.

8. Поместите первое упоминание названия страницы (сразу под хлебными крошками) в теги H1

9. Убрать блок карта форума вообще

9. Сделать чтобы в круговой перелинковке в анкорах

ссылок были не слова « Предыдущая тема | Следующая тема » а название соответствующих страниц.

Прошу указать желаемую сумму вознаграждения и сроки исполнения