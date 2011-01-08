mzhur1

Марина mzhur1

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

-Arh_Angel-
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
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Ответственный заказчик, всегда на связи, дал предоплату, по окончании проекта - выплатил оставшуюся сумму. Всем рекомендую.
Приятный во всех отношениях работник. Сделал все быстро и ответил на все дополнительные вопросы. Я люблю контролировать выполнение задания, но не все такой постоянный контроль нравится, Евгений отнесся к моим причудам профессионально и тем самым снизил мою беспокоенность и придал больше уверенности. Рекомендую Евгения любому кто нуждается в качественно выполненном задании и понимающем работнике.
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