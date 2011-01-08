Есть уже готовый сайт на modx, нужно внести некоторые изменения. Работа для разбирающегося не должна занять более 2ух часов, а то и меньше. Присылайте ваши предложения относительно сроков и стоимости.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Есть уже готовый сайт на modx, нужно внести некоторые изменения. Работа для разбирающегося не должна занять более 2ух часов, а то и меньше. Присылайте ваши предложения относительно сроков и стоимости.
Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin 1. Убрать из футера сквозную ссылку 2. разгрузить главную страницу от ссылок. Должно быть не ...
Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin 1. Убрать из футера сквозную ссылку 2. разгрузить главную страницу ...