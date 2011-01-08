Приятный во всех отношениях работник. Сделал все быстро и ответил на все дополнительные вопросы. Я люблю контролировать выполнение задания, но не все такой постоянный контроль нравится, Евгений отнесся к моим причудам профессионально и тем самым снизил мою беспокоенность и придал больше уверенности. Рекомендую Евгения любому кто нуждается в качественно выполненном задании и понимающем работнике.