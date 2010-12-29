1) Разработать базу данных, создать шаблоны форм ввода, необходимо автоматизировать формы ввода (связать с бд) используя уии framework или другой на ваше усмотрение, В поля ввода внедрить функцию autocomplete. 2)По заполненным справочникам ...
Доработка flash сайта
Необходимо доработать сайт на flash freemood.by
1. Не запускается музыка на сайте, раньше работало
2. В разделе Коллекция->Любая модель в последних просмотренных иногда белые квадратики, хотя при нажатии попадаем на модель
3. В разделе Магазины при нажатии на карту, иногда она отображается не по центру
4. В разделе Коллекция->Любая модель при смене цвета модели размеры отображаются правильные, но при смене магазина, неправильные
5. В разделе Коллекция->Любая модель сделать, чтобы по умолчанию модель начинала крутиться, а не после нажатия на стрелки
6. В разделе Коллекция->Кошельки-> при выборе 2-й и далее модели в списке, на новой странице справа некорректно отображается полоса прокрутки оставшихся моделей
Заявки фрилансеров
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