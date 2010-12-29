Доработка flash сайта

Необходимо доработать сайт на flash freemood.by

1. Не запускается музыка на сайте, раньше работало

2. В разделе Коллекция->Любая модель в последних просмотренных иногда белые квадратики, хотя при нажатии попадаем на модель

3. В разделе Магазины при нажатии на карту, иногда она отображается не по центру

4. В разделе Коллекция->Любая модель при смене цвета модели размеры отображаются правильные, но при смене магазина, неправильные

5. В разделе Коллекция->Любая модель сделать, чтобы по умолчанию модель начинала крутиться, а не после нажатия на стрелки

6. В разделе Коллекция->Кошельки-> при выборе 2-й и далее модели в списке, на новой странице справа некорректно отображается полоса прокрутки оставшихся моделей