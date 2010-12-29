Создать сайт конференции

Приветствую, необходимо разработать сайт конференции.

Интересуют только непосредственно разработчики. Веб-студии, группы фрилансеров - не интересуют.

Оценка должна включать в себя и верстку, и разработку вплоть до сдачи.

Дизайн будет предоставлен, пример http://2010.russianinternetweek.ru - дизайн планируют повторять оттуда очень

близко.

Внимательно читаем ТЗ и отвечаем:

1. По примерным срокам

2. По цене

3. Используемая CMS (предпочтение не самописным)

4. Примеры подобных или других достаточно сложных проектов

Все предложения в проект.

Написав в icq или личные сообщения вы подтверждаете то, что не читаете задание или делаете не то, о чем просит заказчик, если считаете что это увеличивает ваши шансы быть выбранным - вы ошибаетесь.