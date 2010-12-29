Настройка сайта социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки181 просмотр

Требуется специалист для настройки сайта социальной сети (установка некоторых модулей, установка на хостинг) и дальнейшего администрирования- решения технических проблем.

14 лет назад
Alexa20
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров