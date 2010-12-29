Нужно выполнить несколько заданий: 1. Настроить ajax tooltip - на 2. PDA-версия сайта 3. Поднять Форум привязать в закрытом разделе 4. Поднять раздле Новости (списк новостей с постраничной ...
Настройка сайта социальной сети
Требуется специалист для настройки сайта социальной сети (установка некоторых модулей, установка на хостинг) и дальнейшего администрирования- решения технических проблем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть несколько сайтов на системе Drupal 6. Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов. 1. Сбор статистики по редакторам Скрипт по крону должен залазить в базы сайтов. ...Закрыт14 лет назад
- $10
Необходимо привести в порядок интернет магазин - v i p d r i v e . com.ua 1. На главной, перед началом списка производителей вывести популярные товары или товары со скидкой ...Закрыт14 лет назад
- $250
Необходимо разработать flash редактор изображений. Описание смотрите в тз. Указывайте цену и сроки, а также примеры похожих работ при наличии. Возможность разговаривать чере скайп бужет плюсом Заявки скрыты ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется к концу дня (29.12) натянуть дизайн на Amiro.CMS Сохранить все функции, предусмотренные в дизайне. Ничего сложного нет. Стандартный дизайн. Сам дизайн в приложении. Ваши предложения, господа?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется подклюить смс билинг smscoin.ru и настроить работу скрипта под сайт. icq:454703110Закрыт14 лет назад
Заменить блок "Правое меню" http://fr.euro-go.com/restorani/restorani-frantsii на блок отображение/дефиле фото. Наличие SKYPE и микрофона - обязательное условие для работы. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть несколько файлов в Adobe Illustrator http://clip2net.com/clip/m28535/1293571467-clip-25kb.jpg в них изображения графических элементов меню Необходимо будет перегнать их во флеш, в формат кнопки. всего кнопок порядка 50 шт. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте,есть буржуйский сайт, надо просто сделать его копию шаблона для Drupal http://www.sport-express.ru .Закрыт14 лет назад
На работающий форум установить дополнения, блог, фотогаллерея, И исправить баг ( не показываются аватары и подписи)Закрыт14 лет назад