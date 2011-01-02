Доделать интернет магазин на oscomerce + поддержка

Необходимо привести в порядок интернет магазин - v i p d r i v e . com.ua

1. На главной, перед началом списка производителей вывести популярные товары или товары со скидкой

2. При нажатии на название категории товара необходимо чтобы вначале отображались товары, а потом название производителей

3. Кнопку "найти" в форме поиска на главной сделать чуть больше

4. Сделать так, чтобы фото товара открывалось в Java, в попапе ну или как то красивее, сейчас фото товара открываеться просто в отдельном окне. Есть много модулей отображения фото к оскомерцу

5. В процессе наверное нужно будет еще какие либо правки делать не значительные (за отдельную плату естественно)

6. В будущем ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ проконсультировать клиента по аське, емеилу или скайпу по поводу интересующих его вопросов, связаных с управлением магазина

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Skype - mihail-consulting

Есть еще много заказов на магазины, нужно будет выполнять похожие задания, так что, тот кто будет справляться с работой лучше всего у того будет высокая оплата