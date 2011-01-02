Есть несколько сайтов на системе Drupal 6. Нужен скрипт, который будет собирать статистику с сайтов. 1. Сбор статистики по редакторам Скрипт по крону должен залазить в базы сайтов. ...
Доделать интернет магазин на oscomerce + поддержка
Необходимо привести в порядок интернет магазин - v i p d r i v e . com.ua
1. На главной, перед началом списка производителей вывести популярные товары или товары со скидкой
2. При нажатии на название категории товара необходимо чтобы вначале отображались товары, а потом название производителей
3. Кнопку "найти" в форме поиска на главной сделать чуть больше
4. Сделать так, чтобы фото товара открывалось в Java, в попапе ну или как то красивее, сейчас фото товара открываеться просто в отдельном окне. Есть много модулей отображения фото к оскомерцу
5. В процессе наверное нужно будет еще какие либо правки делать не значительные (за отдельную плату естественно)
6. В будущем ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ проконсультировать клиента по аське, емеилу или скайпу по поводу интересующих его вопросов, связаных с управлением магазина
I C Q - 3 6 6 - 8 9 2 - 4 4 3
Skype - mihail-consulting
Есть еще много заказов на магазины, нужно будет выполнять похожие задания, так что, тот кто будет справляться с работой лучше всего у того будет высокая оплата
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