Предоставление доступа к БД через web-интерфейс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

Добрый день,

Есть необходимость организации доступа к базам данных через интернет сайт.

Что то наподобие: http://www.infomozaika.ru/index.php.

С уважением.

14 лет назад
dmetelev
Метелев 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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