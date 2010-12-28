Необходим модуль на сайте приема фотографий в режиме on-line для дальнейшей печати на бумагу кружки, футболки, сувениры, магниты и т.д. Для клиента: 1. регистрация клиента ...
Предоставление доступа к БД через web-интерфейс.
Добрый день,
Есть необходимость организации доступа к базам данных через интернет сайт.
Что то наподобие: http://www.infomozaika.ru/index.php.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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