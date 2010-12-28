Нужно сделать Flash шапку для сайта

Нужно сделать шапку на флеш, а именно:

Шапка должна быть в виде школьной доски(реалистичной) на которой при заходе на сайт мелком будет типо рисоваться лого и затем текущая дата в уголке. Также в шапке должны быть 3 анимированных кнопки. В принципе всё.