Нужно сделать Flash шапку для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок197 просмотров

Нужно сделать шапку на флеш, а именно:

Шапка должна быть в виде школьной доски(реалистичной) на которой при заходе на сайт мелком будет типо рисоваться лого и затем текущая дата в уголке. Также в шапке должны быть 3 анимированных кнопки. В принципе всё.

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад