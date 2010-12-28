Парсинг граббер (импорт) новостей на сайт

Всем привет,

Необходим граббер (импорт) новостей со сторонних сайтов. Данный граббер делается как промежуточное звено, чтобы полученные данные использовать на главном сайте, поэтому нет необходимости красиво все реализовывать, достаточно читаемость новостей и экспорт в xml.

Что требуется:

1. Создание пользователей (добавление через админку).

2. Создание источников. Настройка через как часто проверять источник на наличии новых новостей. Настройка источника.

3. Создание краткой и полной новости. Настройка размеров изображений для краткой и полной новости. В краткой новости настройка обрезка текста, если длиннее определенного значения, то добавлении троеточия; дата создания новости на сайте источника;указание источника. В полной новости: уменьшении картинки в размерах (если это требуется), полный текст, указание источника.

4. Дополнительные настройки: возможность работы через прокси; в идеале – автоматическое определение категорий; планировщик заданий; возможность автоматического переименования картинок; модерация перед экспортом.

На данный момент необходимо импортировать новости с 20 сайтов. Ждем ваших предложений по ценам и на чем можете реализовать (не принципиально ПО или веб)