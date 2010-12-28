Добавить поддомен на битриксе

Нужно добавить поддомен к сайту, чтобы изменения на поддомене не отражались на основном сайте.

Далее нужно пошагово объяснить мне как это сделать самостоятельно, чтобы при необходимости я мог сам добавлять поддомены.

Есть ссылка на инструкции от поддержки битрикса. Но без опыта добавления поддомена на битриксе, лучше не предлагайте свои услуги.

Цена имеет значение - чем меньше, тем лучше.

Жду предложений.