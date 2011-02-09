Парсер контента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок227 просмотров

Требуется парсер сайта softpedia.com

или альтернативный ему по количеству наименований программных продуктов, например, download.com

Задача написать парсер и апдейтер, чтобы иметь обновления периодически.

граббер будет работать на моём VDS.

14 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
$150
5 дней
Внимательный и обходительный, добивается полного удовлетворения клиента ))
Отличное сотрудничество! Задача поставлена четко, работа по предоплате - никаких проблем. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
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