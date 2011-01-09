Подредактировать сайт в ShopCMS 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка154 просмотра

1) подредактировать отображения товаров

сейчас - http://www.effectstyle.com.ua/product_264.html

как надо - пример взять с розетки

http://rozetka.com.ua/ru/products/details/113286/i...

блочки "гарантия" и "доставка" и прикрутить у нас также...

2) добавить кнопку "Распродажа" (перед "Контакты" в горизонтальной строке). Туда добавлять товары которые у нас есть в наличии и их нужно срочно продать. Вместо спец-предложения, или отдельно создать.

3)вшить Copyright © 2008-2010 в шаблон а не отдельным блоком

HTML
14 лет назад
pokrovv
Покров 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад
$100
5 дней
Все было сделано в срок, качество работ приемлемое. Рекомендую как надежного исполнителя в подобные проекты!
Работа с заказчиком в предновогодние праздники мне очень понравилась, четко поставленная задача и своевременная оплата. Удачи вам, думаю еще будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад