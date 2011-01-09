Подредактировать сайт в ShopCMS 3.0

1) подредактировать отображения товаров

сейчас - http://www.effectstyle.com.ua/product_264.html

как надо - пример взять с розетки

http://rozetka.com.ua/ru/products/details/113286/i...

блочки "гарантия" и "доставка" и прикрутить у нас также...

2) добавить кнопку "Распродажа" (перед "Контакты" в горизонтальной строке). Туда добавлять товары которые у нас есть в наличии и их нужно срочно продать. Вместо спец-предложения, или отдельно создать.

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